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C 11 мая все пассажиры «Белавиа» должны быть в масках. В аэропорту тоже

08.05.2020 12:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В связи пандемией вводятся дополнительные меры по защите пассажиров в аэропорту и во время полета, сообщает «Белавиа» на своей странице в фейсбуке.

С 11 мая все пассажиры в Национальном аэропорту «Минск» должны постоянно быть в защитных масках во время регистрации, при прохождении досмотра на безопасность, в автобусах или на телетрапе, а также на борту воздушного судна в течение всего времени полета.

Как сообщает компания, пассажирам необходимо иметь свои маски. Тех, кто не будет соблюдать требование, не допустят к посадке и отстранят от полета.

 
Теги: Минск
 
 
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В связи пандемией вводятся дополнительные меры по защите пассажиров в аэропорту и во время полета, сообщает «Белавиа» на своей странице в фейсбуке.
 
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