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C 11 мая все пассажиры «Белавиа» должны быть в масках. В аэропорту тоже
08.05.2020 12:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В связи пандемией вводятся дополнительные меры по защите пассажиров в аэропорту и во время полета, сообщает «Белавиа» на
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В связи пандемией вводятся дополнительные меры по защите пассажиров в аэропорту и во время полета, сообщает «Белавиа» на своей странице в фейсбуке.
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