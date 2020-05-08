C 11 мая все пассажиры «Белавиа» должны быть в масках. В аэропорту тоже

Источник материала: Tut.by

В связи пандемией вводятся дополнительные меры по защите пассажиров в аэропорту и во время полета, сообщает «Белавиа» на своей странице в фейсбуке .

⠀

С 11 мая все пассажиры в Национальном аэропорту «Минск» должны постоянно быть в защитных масках во время регистрации, при прохождении досмотра на безопасность, в автобусах или на телетрапе, а также на борту воздушного судна в течение всего времени полета.

⠀

Как сообщает компания, пассажирам необходимо иметь свои маски. Тех, кто не будет соблюдать требование, не допустят к посадке и отстранят от полета.