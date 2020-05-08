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К акции "Беларусь помнит. Помним каждого" присоединилась НАН Беларуси
08.05.2020 13:29 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTК акции "Беларусь помнит. Помним каждого" сегодня на 9-м километре Московского шоссе присоединилось руководство Национальной академии наук. Представители ведомства, чьи сотрудники состояли в подполье, сражались на фронтах и в партизанских отрядах, почтили память тех, кто не дожил до Победы, у обелиска в Уручье. Памятник воздвигнут в честь советских военнопленных, партизан и мирных жителей.
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К акции "Беларусь помнит. Помним каждого" сегодня на 9-м километре Московского шоссе присоединилось руководство Национальной академии наук. Представители...
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