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Цветы к мемориальному комплексу воинам-пограничникам возложили в Гродно

08.05.2020 13:29 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Живые цветы сегодня легли и к подножью мемориального комплекса воинам-пограничникам в Гродно. Военнослужащие пограничной группы, ученики кадетских классов и просто горожане пришли на знаковое место, чтобы поклониться героям в зеленых фуражках, которые погибли в первые дни войны.
 
Теги: Гродно
 
 
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Живые цветы сегодня легли и к подножью мемориального комплекса воинам-пограничникам в Гродно. Военнослужащие пограничной группы, ученики кадетских классов и...
 
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