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Цветы к мемориальному комплексу воинам-пограничникам возложили в Гродно
08.05.2020 13:29 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЖивые цветы сегодня легли и к подножью мемориального комплекса воинам-пограничникам в Гродно. Военнослужащие пограничной группы, ученики кадетских классов и просто горожане пришли на знаковое место, чтобы поклониться героям в зеленых фуражках, которые погибли в первые дни войны.
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Живые цветы сегодня легли и к подножью мемориального комплекса воинам-пограничникам в Гродно. Военнослужащие пограничной группы, ученики кадетских классов и...
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