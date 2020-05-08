ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В формате живого звука. Музыкальный марафон в поддержку медиков онлайн!

08.05.2020 16:02 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

За рекордные четыре часа  для медработников 10-й городской клинической больницы Минска  собрано более 47 000 белорусских рублей. Благотворительный счет открыли в рамках онлайн-марафона "БеларусьБЕЗCOVID". Третий виртуальный концерт артистов  идет в прямом эфире на ютюб-платформе. Прямо сейчас вы можете подключиться к нему  через канал продюсерского центра "Спамаш". Концерт уже прослушали более 400 человек. Организаторы объявили и о сборе данных доноров плазмы  для лечения зараженных. Старт эстафете дал лидер группы "Леприконсы" Илья Митько. Уже состоялись мини-концерты Дяди Вани и заслуженной артистки Беларуси  Виктории Алешко. 

Часть марафона проведут именитые теннисисты Арина Соболенко и Егор Герасимов, а датский певец Томас Невергрин даст мини-концерт по видеосвязи. Прямые включения будут вестись  и из 10-й городской больницы. Трансляция пройдет без остановок до 8 вечера. Напомним, предыдущие онлайн-марафоны прослушало более 260 000 зрителей, а для закупки защитных средств медработникам было собрано  около 70 000 белорусских рублей.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За рекордные четыре часа  для медработников 10-й городской клинической больницы Минска  собрано более 47 000 белорусских рублей. Благотворительный счет открыли в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко возложили венок к мемориальному комплексу "Масюковщина"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика