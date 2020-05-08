|
В формате живого звука. Музыкальный марафон в поддержку медиков онлайн!
08.05.2020 16:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа рекордные четыре часа для медработников 10-й городской клинической больницы Минска собрано более 47 000 белорусских рублей. Благотворительный счет открыли
Часть марафона проведут именитые теннисисты Арина Соболенко и Егор Герасимов, а датский певец Томас Невергрин даст мини-концерт по видеосвязи. Прямые включения будут вестись и из 10-й городской больницы. Трансляция пройдет без остановок до 8 вечера. Напомним, предыдущие онлайн-марафоны прослушало более 260 000 зрителей, а для закупки защитных средств медработникам было собрано около 70 000 белорусских рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За рекордные четыре часа для медработников 10-й городской клинической больницы Минска собрано более 47 000 белорусских рублей. Благотворительный счет открыли в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)