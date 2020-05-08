|
В преддверии Дня Победы милиция перешла на усиленный режим работы
08.05.2020 16:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМеста проведения праздничных мероприятий огородят турникетами. А попасть туда можно будет через специальные коридоры. 21 КПП и 146 пунктов пропуска организуют для зрителей, которые придут на парад. На концерт на площади Победы вход организуют также через КПП.
Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома: "Во время проведения массовых мероприятий запрещается иметь при себе оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, их имитаторы и муляжи, а также предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью; проносить алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, а также иные напитки, за исключением безалкогольных прохладительных напитков в прозрачной пластиковой таре емкостью не более 0,5 л; проносить крупногабаритные вещи; препятствовать работе сотрудников милиции".
Отказать в посещении мероприятий могут выпившим гостям или посетителям, у которых при себе будут запрещенные предметы. Что касается дезинфицирующих средств, антисептиков, их можно иметь при себе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Места проведения праздничных мероприятий огородят турникетами. А попасть туда можно будет через специальные коридоры. 21 КПП и 146 пунктов пропуска организуют для...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)