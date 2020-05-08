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В преддверии Дня Победы милиция перешла на усиленный режим работы

08.05.2020 16:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Места проведения праздничных мероприятий огородят турникетами. А попасть туда можно будет  через специальные коридоры. 21 КПП и 146 пунктов пропуска  организуют для зрителей, которые придут на парад. На концерт на площади Победы вход организуют также через КПП. 

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома: "Во время проведения массовых мероприятий запрещается иметь при себе оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, их имитаторы и муляжи, а также предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью; проносить алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, а также иные напитки, за исключением безалкогольных прохладительных напитков в прозрачной пластиковой таре емкостью не более 0,5 л; проносить крупногабаритные вещи; препятствовать работе сотрудников милиции".

Отказать в посещении мероприятий могут  выпившим гостям или посетителям, у которых при себе будут запрещенные предметы. Что касается дезинфицирующих средств, антисептиков,  их можно иметь при себе.

 
 
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Места проведения праздничных мероприятий огородят турникетами. А попасть туда можно будет  через специальные коридоры. 21 КПП и 146 пунктов пропуска  организуют для...
 
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