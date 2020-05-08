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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В преддверии Дня Победы милиция перешла на усиленный режим работы Места проведения праздничных мероприятий огородят турникетами. А попасть туда можно будет через специальные коридоры. 21 КПП и 146 пунктов пропуска организуют для...

Места проведения праздничных мероприятий огородят турникетами. А попасть туда можно будет через специальные коридоры. 21 КПП и 146 пунктов пропуска организуют для зрителей, которые придут на парад. На концерт на площади Победы вход организуют также через КПП.Отказать в посещении мероприятий могут выпившим гостям или посетителям, у которых при себе будут запрещенные предметы. Что касается дезинфицирующих средств, антисептиков, их можно иметь при себе.