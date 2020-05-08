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Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко возложили венок к мемориальному комплексу "Масюковщина"

08.05.2020 16:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К патриотическому марафону "Беларусь помнит. Помним каждого" по всей стране присоединяется все больше белорусов.
Сегодня  венок к мемориальному комплексу "Масюковщина" возложили спикеры палат Национального собрания  Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко. Парламентарии возложили цветы к вечному огню в Масюковщине и почтили память погибших на територии расположенного здесь концлагеря Шталаг-352. За три года здесь были зверски замучены 80 тысяч солдат и офицеров Красной армии и мирных жителей, согнанных в лагерь из Минска и окрестных деревень.
 
Теги: Минск
 
 
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К патриотическому марафону "Беларусь помнит. Помним каждого" по всей стране присоединяется все больше белорусов. Сегодня  венок к мемориальному комплексу...
 
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