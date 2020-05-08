|
Прогноз погоды на 9 мая
08.05.2020 16:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация в Беларуси: погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении. В ночные и утренние часы 9 мая (суббота) в отдельных районах по востоку страны ожидаются заморозки до 0 - 2°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Предупреждение о неблагоприятном...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)