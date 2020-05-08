ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Цветочные тематические композиции украсили столицу

08.05.2020 16:58 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

К 9 Мая Минск в буквальном смысле расцвел! Вдоль центральных проспектов живые картины воплощают основные символы Победы. Яблоневые ветки, пестрые ленты и сама цифра семьдесят пять в разных интерпретациях. Разноцветные композиции созданы из тюльпанов, крокусов, гиацинтов. Именно эти луковичные растения распускаются первыми. Юлия Токарь собрала флористическую коллекцию.


Цветы к 9 Мая выращивать начали еще в январе


В эти дни Минск, кажется, наполняется ароматом весны! Тюльпаны, гиацинты, крокусы расцветают на улицах и проспектах. Новые флористические композиции увидим сразу по нескольким адресам: на развязке улицы Орловской и проспекта Независимости, вдоль проспекта Дзержинского. А, например, здесь, в парке Победы, дизайнеры из цветочных бутонов создали словно живые ленты победного мая. Чтобы сейчас почти две тысячи цветов внесли в облик мегаполиса больше красок, выращивали растения в теплицах с января. И сейчас, как видим, для живых картин погода максимально комфортная. Эти луковичные ежегодно цветут первыми. 


Клумбы, скульптуры из цветов, разноцветные кашпо


Кроме клумб, установлены и скульптуры из цветов, разноцветные кашпо. И нельзя не заметить желтые шапки многолетних форзиций.  Среди флористических тенденций - сочетание злаковых и цветов. А еще на столичных проспектах появляются розы, которые очень капризны и требовательны к городским условиям. Но озеленители нашли подход и к нежному растению.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К 9 Мая Минск в буквальном смысле расцвел! Вдоль центральных проспектов живые картины воплощают основные символы Победы. Яблоневые ветки, пестрые ленты и сама...
 
Новости дня
Новости общества
 
Концерт для ветеранов готовят ученики глебовской музыкальной школы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика