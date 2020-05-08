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Цветочные тематические композиции украсили столицу
08.05.2020 16:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTК 9 Мая Минск в буквальном смысле расцвел! Вдоль центральных проспектов живые картины воплощают основные символы Победы. Яблоневые ветки, пестрые ленты и сама цифра семьдесят пять в разных интерпретациях. Разноцветные композиции созданы из тюльпанов, крокусов, гиацинтов. Именно эти луковичные растения распускаются первыми. Юлия Токарь собрала флористическую коллекцию.
Цветы к 9 Мая выращивать начали еще в январе
В эти дни Минск, кажется, наполняется ароматом весны! Тюльпаны, гиацинты, крокусы расцветают на улицах и проспектах. Новые флористические композиции увидим сразу по нескольким адресам: на развязке улицы Орловской и проспекта Независимости, вдоль проспекта Дзержинского. А, например, здесь, в парке Победы, дизайнеры из цветочных бутонов создали словно живые ленты победного мая. Чтобы сейчас почти две тысячи цветов внесли в облик мегаполиса больше красок, выращивали растения в теплицах с января. И сейчас, как видим, для живых картин погода максимально комфортная. Эти луковичные ежегодно цветут первыми.
Клумбы, скульптуры из цветов, разноцветные кашпо
Кроме клумб, установлены и скульптуры из цветов, разноцветные кашпо. И нельзя не заметить желтые шапки многолетних форзиций. Среди флористических тенденций - сочетание злаковых и цветов. А еще на столичных проспектах появляются розы, которые очень капризны и требовательны к городским условиям. Но озеленители нашли подход и к нежному растению.
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К 9 Мая Минск в буквальном смысле расцвел! Вдоль центральных проспектов живые картины воплощают основные символы Победы. Яблоневые ветки, пестрые ленты и сама...
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