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Поздравление председателя Минского областного Совета депутатов Н.В. Якубицкой

08.05.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

9 мая отмечается самый светлый и радостный праздник – День Победы. Он давно вошел в нашу жизнь как символ свободы, героизма, дружбы и солидарности.

В этот день мы по-особому, трепетно, с благодарностью и признанием вспоминаем ратный и трудовой подвиг старших поколений, ветеранов и участников кровопролитной войны. Сегодня всё наше внимание — тем, кто приближал эту светлую дату.

Невозможно переоценить заслуги и вклад в Победу жителей Минщины, которые самоотверженно сражались против ненавистного врага и испытали неимоверные тяготы и горести.

Наши дорогие солдаты Победы: отважные фронтовики, партизаны и подпольщики, мужественные труженики тыла! Благодаря вам мы имеем возможность жить, трудиться и воспитывать детей. И пусть они никогда не узнают ужасов войны.

Низкий поклон тем, кто отдал жизнь во имя спасения Родины. И искренняя благодарность от нас, ныне живущих, и от будущих поколений!

Испытывая гордость за ваши ратные и трудовые подвиги, нынешнее поколение приумножает замечательные традиции прошлого. Усилия тружеников столичной области сосредоточены на сохранении позитивных тенденций в социально-экономическом развитии региона, решении вопросов улучшения жизни людей. Мы с уверенностью смотрим в будущее и делаем все возможное во имя мира и счастья своего народа.

От имени областного исполнительного комитета, Совета депутатов, себя лично сердечно поздравляю всех с праздником Великой Победы! Желаю крепкого здоровья, мирного неба, благополучия, оптимизма, тепла и уюта в ваших домах и семьях.

Председатель Минского областного Совета депутатов Н.В. ЯКУБИЦКАЯ

 
 
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