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Память минских подпольщиков почтили артисты театра имени Я. Купалы

08.05.2020 18:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Великую Отечественную войну мастера сцены  встретили в эвакуации в Томске. Там же (несмотря на военное положение) открыли сезон спектаклем "Партизаны". В 1943-м труппа сформировала фронтовую бригаду - 65 спектаклей и 71 концерт непосредственно в армии. Средства от показов пошли на закупку боевого самолета. В эвакуации "родился" и легендарный спектакль "Павлинка".
Свежие цветы появились у мемориального знака из гранита и бронзы  на месте казни членов Минского коммунистического подполья.

 
 
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Великую Отечественную войну мастера сцены  встретили в эвакуации в Томске. Там же (несмотря на военное положение) открыли сезон спектаклем "Партизаны". В 1943-м...
 
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