Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дом-интернат "Комфортная жизнь" открылся в Острошицком Городке В Минском районе сегодня открылся дом-интернат для людей пожилого возраста и инвалидов "Комфортная жизнь". Он рассчитан на шестьдесят пять мест. На всех этажах...

В Минском районе сегодня открылся дом-интернат для людей пожилого возраста и инвалидов "Комфортная жизнь". Он рассчитан на шестьдесят пять мест. На всех этажах создана безбарьерная среда, есть отдельный медицинский блок, фитобар, комната отдыха с бильярдом и камином. Вся территория оборудована скамьями и местами для релакса, есть теннисные столы и спортивная площадка с тренажерами. Сам же пансионат находится в экологически чистой зоне - рядом озеро и сосновый бор.