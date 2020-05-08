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Белорусская республиканская пионерская организация запустила онлайн-проект "По следам Победы"

09.05.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Белорусская республиканская пионерская организация запустила онлайн-проект "По следам Победы". Сейчас узнаем, какую программу подготовили для ребят в пионерском сообществе.

В пионерии нам рассказали: проект проходит в 4 этапа. Первый - "План Барбаросса", второй этап - "Знай наших", третий - "Операция "Багратион" и финальный - "Победа". Все этапы длятся неделю, в каждом из которых по 5 игровых точек.  Все задания, в отличие от прошлогоднего квеста, ребята выполняют онлайн через социальную сеть.

Александра Гончарова председатель центрального совета ОО "БРПО": "В прошлом году мы дали старт такой большой квест-игре "По следам Победы". У нас были подготовлены пакеты заданий, когда ребята приходили в школу, обозначались точки, и они играли в эту квест-игру. С учетом ситуации, что очень многие детки у нас сейчас находятся на дистанционном обучении, мы решили продолжить этот квест-проект уже в нашей группе "ВКонтакте" "БРПО Территория детства".

Проект носит исторически-образовательный уклон, при этом ребята-участники не только обучаются, но и развивают новые навыки, например, изучают военную математику. Пионер  Владислав находит сам процесс крайне познавательным и уверяет, что борьба за приз далеко не главная причина его вовлеченности в проект.

Владислав Чаплыгин участник проекта: "Как по мне, главное - участие. Вот это задание с улицами. В Минске очень много улиц, названных честь героев ВОВ, есть даже в честь пионеров, которые участвовали в этой войне, поэтому очень увлекательно. Много городов узнал новых, которых до этого не знал, чуть-чуть подтянул подвиги пионеров-героев, потому что не очень сильно в них разбирался".

Правила регистрации участия в проекте размещены в официальной группе БРПО в социальных сетях. Уже на 2-й день проекта было зарегистрировано порядка 720 участников. С каждым днем число участвующих пионеров только увеличивалось, и это неудивительно, ведь все задания и игры проекта подготавливались, учитывая образовательную ценность задач, интересы и возраст участников. 

Александра Гончарова председатель центрального совета ОО "БРПО": "Над этим работал наш центральный аппарат Белорусской республиканской пионерской организации, некоторые задания нам предлагала наша детская палата, поэтому они очень разнообразные. Допустим, я думаю, что детям будет интересно познакомиться с азбукой Морзе, разгадать наше послание, что мы для них подготовили. Сегодня мы отмечаем улицы, которые названы именами героев Советского Союза". 

Победители этапов определяются, учитывая количество решенных заданий и креативный подход к их выполнению. Как оказалось, электронный формат ничем не уступает прошлогоднему, и дистанция - не помеха участию в игре!

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Белорусская республиканская пионерская организация запустила онлайн-проект "По следам Победы". Сейчас...
 
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