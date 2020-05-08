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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусская республиканская пионерская организация запустила онлайн-проект "По следам Победы" В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Белорусская республиканская пионерская организация запустила онлайн-проект "По следам Победы". Сейчас...

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Белорусская республиканская пионерская организация запустила онлайн-проект "По следам Победы". Сейчас узнаем, какую программу подготовили для ребят в пионерском сообществе.В пионерии нам рассказали: проект проходит в 4 этапа. Первый - "План Барбаросса", второй этап - "Знай наших", третий - "Операция "Багратион" и финальный - "Победа". Все этапы длятся неделю, в каждом из которых по 5 игровых точек. Все задания, в отличие от прошлогоднего квеста, ребята выполняют онлайн через социальную сеть.Проект носит исторически-образовательный уклон, при этом ребята-участники не только обучаются, но и развивают новые навыки, например, изучают военную математику. Пионер Владислав находит сам процесс крайне познавательным и уверяет, что борьба за приз далеко не главная причина его вовлеченности в проект.Правила регистрации участия в проекте размещены в официальной группе БРПО в социальных сетях. Уже на 2-й день проекта было зарегистрировано порядка 720 участников. С каждым днем число участвующих пионеров только увеличивалось, и это неудивительно, ведь все задания и игры проекта подготавливались, учитывая образовательную ценность задач, интересы и возраст участников.Победители этапов определяются, учитывая количество решенных заданий и креативный подход к их выполнению. Как оказалось, электронный формат ничем не уступает прошлогоднему, и дистанция - не помеха участию в игре!