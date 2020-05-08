Борисовское РУВД ежедневно проверяет тех, кто находится на самоизоляции

Источник материала: Единство

В настоящее время сотрудниками Борисовского РУВД составлено 10 протоколов за нарушение режима самоизоляции.

– Когда приезжаем, а человека нет дома, сразу звоним, уточняем его местонахождение, устанавливаем причину, почему он отсутствует. Возможно, вышел в аптеку или за продуктами в ближайший магазин. В таком случае административный протокол не составляется, – отмечает начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Борисовского РУВД Антон Коваль. – Но есть те, кто игнорируют режим самоизоляции, не понимая, что тем самым ставят под угрозу здоровье других людей. Такое не будет оставлено без внимания, нарушителя привлекут к ответственности. Прежде чем уйти в самоизоляцию, человек подписывает бумагу, что обязуется выполнять определенные требования.

Максимальный штраф, который грозит за нарушение режима самоизоляции, – 1350 рублей (50 базовых величин). Размер выплаты определит суд.

ГИОС Борисовского РУВД