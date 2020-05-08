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Генеральная репетиция: как пойдут танки, что с общественным транспортом и какие дороги перекроют

08.05.2020 15:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске — генеральная тренировка парада. Из-за движения техники снова перекроют улицы, общественный транспорт будет ходить по другому. После репетиции танки оставят в городе, часть проспекта Машерова (от проспекта Победителей до улицы Куйбышева) перекроют надолго — до окончания парада 9 мая).

Cегодня генеральная тренировка парада войск Минского гарнизона. По городу поедут танки и другая тяжелая техника.

Как поедет колонна

Начало выдвижения механизированной колонны от улицы Основателей до улицы Стариновской — в 16.00. В 17.00 военная колонна направится в сторону центра города.

По мере того, как техника будет ехать по Минску, ГАИ будет ограничивать движение транспорта.

Напомним, по какому маршруту через город движется колонна.

А вот здесь подробности по маршрутам движения техники (не только 8, но и 9 мая).

Как перекроют проспект Машерова

Важно: надолго перекроют часть проспекта Машерова. Это связано и с репетицией, и с тем, что танки на этот раз останутся ночевать в городе, дожидаясь парада.

С 18.00 и до конца мероприятия 9 мая на проспекте Машерова на участке от улицы Куйбышева до проспекта Победителей закроют движение всех видов транспорта.

Движение по улицам Куйбышева, Богдановича, Кропоткина, Даумана и проспекту Победителей ограничивать не будут.

Госавтоинспекция настоятельно призывает всех участников дорожного движения воздержаться от поездок на личном транспорте, а на праздник добираться на общественном транспорте. На отдельных участках запретят остановку и стоянку машин.

Что с общественным транспортом

Подробно о том, как изменятся маршруты общественного транспорта, можно почитать на сайте «Минсктранс». Перемены коснутся автобусов, троллейбусов, трамваев, а также автобусов некоторых пригородных маршрутов, в том числе в Национальный аэропорт.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске - генеральная тренировка парада. Из-за движения техники снова перекроют улицы, общественный транспорт будет ходить по другому. После репетиции...
 
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