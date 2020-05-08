|
Генеральная репетиция: как пойдут танки, что с общественным транспортом и какие дороги перекроют
08.05.2020 15:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Минске — генеральная тренировка парада. Из-за движения техники снова перекроют улицы, общественный транспорт будет ходить по другому. После репетиции танки оставят в городе, часть проспекта Машерова (от проспекта Победителей до улицы Куйбышева) перекроют надолго — до окончания парада 9 мая).
Cегодня генеральная тренировка парада войск Минского гарнизона. По городу поедут танки и другая тяжелая техника.
Как поедет колонна
Начало выдвижения механизированной колонны от улицы Основателей до улицы Стариновской — в 16.00. В 17.00 военная колонна направится в сторону центра города.
По мере того, как техника будет ехать по Минску, ГАИ будет
Напомним, по какому маршруту через город движется колонна.
А вот здесь
Как перекроют проспект Машерова
Важно: надолго перекроют часть проспекта Машерова. Это связано и с репетицией, и с тем, что танки на этот раз останутся ночевать в городе, дожидаясь парада.
С 18.00 и до конца мероприятия 9 мая на проспекте Машерова на участке от улицы Куйбышева до проспекта Победителей закроют движение всех видов транспорта.
Движение по улицам Куйбышева, Богдановича, Кропоткина, Даумана и проспекту Победителей ограничивать не будут.
Госавтоинспекция настоятельно призывает всех участников дорожного движения воздержаться от поездок на личном транспорте, а на праздник добираться на общественном транспорте. На отдельных участках запретят остановку и стоянку машин.
Что с общественным транспортом
Подробно о том, как изменятся маршруты общественного транспорта, можно почитать на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Минске - генеральная тренировка парада. Из-за движения техники снова перекроют улицы, общественный транспорт будет ходить по другому. После репетиции...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)