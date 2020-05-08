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Белорусы стали чаще обращаться в МАРТ за защитой своих прав

08.05.2020 16:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Накануне регулятор озвучил некоторые итоги антимонопольной деятельности. Примерно в 20 процентах случаев факты нарушений признаются. Большинство касается недобросовестной конкуренции в торговле и сфере услуг и злоупотребления доминирующим положением, например, в жилищно-коммунальной сфере. 

Статистика и анализ у Светланы Лукьянюк. Комиссия по рассмотрению дел по нарушениям антимонопольного законодательства в МАРТ работает в Беларуси уже четвертый год. На рассмотрение каждого дела в средней уходит до 3 месяцев. Но бывает и больше, если нужна информация от иностранных субъектов. В этом году уже рассмотрено 30 дел. За прошлый год около 150. Количество растет, годом ранее, в 2018-м, чуть меньше сотни. За год МАРТ также выдано и более 70 предупреждений предприятиям и госорганам. 


Среди основных нарушений в МАРТ называют недобросовестную конкуренцию


Это любые действия хозяйствующего субъекта, направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности, которые противоречат актам антимонопольного законодательства, могут причинить ущерб конкурентам материальный, а также и деловой репутации.   Наиболее часто обращаются за защитой прав на объекты интеллектуальной собственности, нарушения связаны с введением потребителей в заблуждение. 

В МАРТ говорят, очень важно, что в законодательстве появились инструменты, которые оперативно устраняют действия по ограничению конкуренции. Это предупреждение и предостережение. Это когда все вопросы можно снять быстро без расследования и дальнейших штрафов. И многие прислушиваются к рекомендациям - как руководители предприятий, так и госорганы. 
 
 
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Накануне регулятор озвучил некоторые итоги антимонопольной деятельности. Примерно в 20 процентах случаев факты нарушений признаются. Большинство касается...
 
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