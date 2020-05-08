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Минутой молчания почтили память жителей сожженной деревни Дальва

08.05.2020 20:14 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не забывать о героизме защитников родной земли, которые не вернулись с войны. Цветы к монументу памяти, где перезахоронены останки красноармейцев,  возложил министр внутренних дел  Юрий Караев. Солдаты погибли, обороняя подступы к Минску  в районе хутора Воловщина.

Сердце комплекса Великой Победы  - стелу "Минск - город-герой" -  посетил сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. В годы войны столица Беларуси пережила тысячу сто дней немецкой оккупации.

Минутой молчания почтил память  жителей сожженной деревни Дальва председатель Следственного комитета. После возложения цветов  Иван Носкевич посетил музей мемориального комплекса. 19 июня 44-го  фашисты согнали почти полсотни сельчан  в один дом и подожгли его. Выжил один человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Не забывать о героизме защитников родной земли, которые не вернулись с войны. Цветы к монументу памяти, где перезахоронены останки красноармейцев,  возложил...
 
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