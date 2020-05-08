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Ожесточенные бои во время войны проходили на территории агрогородка Вертелишки

08.05.2020 20:14 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В 46-м  местные жители перезахоронили останки советских солдат в братской могиле в самом центре населенного пункта. Здесь покоятся около 200 бойцов, имена 85 из них  до сих пор остаются неизвестными. Почтить память и сказать слова благодарности фронтовикам за Великую Победу к мемориалу пришли местные жители.
На территории Вертелишковского сельсовета  десятки памятников и памятных знаков в честь воинов-освободителей. И ко всем сегодня легли цветы от благодарных потомков.

 
 
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В 46-м  местные жители перезахоронили останки советских солдат в братской могиле в самом центре населенного пункта. Здесь покоятся около 200 бойцов, имена 85 из них ...
 
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