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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ожесточенные бои во время войны проходили на территории агрогородка Вертелишки В 46-м местные жители перезахоронили останки советских солдат в братской могиле в самом центре населенного пункта. Здесь покоятся около 200 бойцов, имена 85 из них ...

В 46-м местные жители перезахоронили останки советских солдат в братской могиле в самом центре населенного пункта. Здесь покоятся около 200 бойцов, имена 85 из них до сих пор остаются неизвестными. Почтить память и сказать слова благодарности фронтовикам за Великую Победу к мемориалу пришли местные жители.На территории Вертелишковского сельсовета десятки памятников и памятных знаков в честь воинов-освободителей. И ко всем сегодня легли цветы от благодарных потомков.