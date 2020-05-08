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Ожесточенные бои во время войны проходили на территории агрогородка Вертелишки
08.05.2020 20:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ 46-м местные жители перезахоронили останки советских солдат в братской могиле в самом центре населенного пункта. Здесь покоятся около 200 бойцов, имена 85 из них до сих пор остаются неизвестными. Почтить память и сказать слова благодарности фронтовикам за Великую Победу к мемориалу пришли местные жители.
На территории Вертелишковского сельсовета десятки памятников и памятных знаков в честь воинов-освободителей. И ко всем сегодня легли цветы от благодарных потомков.
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В 46-м местные жители перезахоронили останки советских солдат в братской могиле в самом центре населенного пункта. Здесь покоятся около 200 бойцов, имена 85 из них ...
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