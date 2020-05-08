ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Жертв войны сегодня почтили у памятника Маршалу Жукову

08.05.2020 20:14 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Живые цветы к мемориалу возложила  Республиканская конфедерация предпринимательства во главе с ее председателем Владимиром Карягиным. Фамилия Маршала Жукова  вписана красными буквами в знаменитую операцию “Багратион”, успешное завершение которой привело и к освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Владимир Карягин, председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства:  "Мы - патриоты своей страны, независимой Беларуси. И мы имеем свою белорусскую историю, древнюю историю. Ее надо помнить, чтить. У меня лично отец, оба деда не из Беларуси, но они все освобождали Беларусь. Все здесь пролили кровь. И, естественно, было бы просто предательством не почтить вниманием их, их товарищей, которые освобождали нашу страну и обеспечили вот то, чем мы сегодня живем".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Живые цветы к мемориалу возложила  Республиканская конфедерация предпринимательства во главе с ее председателем Владимиром Карягиным. Фамилия Маршала Жукова ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Мелодии военных лет и танцы под окнами фронтовиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика