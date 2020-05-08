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Жертв войны сегодня почтили у памятника Маршалу Жукову
08.05.2020 20:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЖивые цветы к мемориалу возложила Республиканская конфедерация предпринимательства во главе с ее председателем Владимиром Карягиным. Фамилия Маршала Жукова вписана красными буквами в знаменитую операцию “Багратион”, успешное завершение которой привело и к освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Владимир Карягин, председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства: "Мы - патриоты своей страны, независимой Беларуси. И мы имеем свою белорусскую историю, древнюю историю. Ее надо помнить, чтить. У меня лично отец, оба деда не из Беларуси, но они все освобождали Беларусь. Все здесь пролили кровь. И, естественно, было бы просто предательством не почтить вниманием их, их товарищей, которые освобождали нашу страну и обеспечили вот то, чем мы сегодня живем".
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Живые цветы к мемориалу возложила Республиканская конфедерация предпринимательства во главе с ее председателем Владимиром Карягиным. Фамилия Маршала Жукова ...
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