Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Боровлянах открыли новый детский сад на 230 мест Подарки в эти дни получают не только ветераны, но и просто жители небольших населенных пунктов Беларуси. Так, в Боровлянах сегодня открыли новый детский сад на 230...

Подарки в эти дни получают не только ветераны, но и просто жители небольших населенных пунктов Беларуси. Так, в Боровлянах сегодня открыли новый детский сад на 230 мест. Первых воспитанников он примет в ближайшее время. Зал для хореографии, бассейн, smart-центр. Здесь созданы все условия для всестороннего развития. Детей будут обучать лего-конструированию и простейшему программированию. Также дошкольному учреждению сегодня вручили 2 сертификата на приобретение мультиборда и другого оборудования.