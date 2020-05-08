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В Боровлянах открыли новый детский сад на 230 мест

08.05.2020 22:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Подарки в эти дни получают не только ветераны, но и просто жители небольших населенных пунктов Беларуси. Так, в Боровлянах сегодня открыли новый детский сад на 230 мест. Первых воспитанников он примет в ближайшее время. Зал для хореографии, бассейн, smart-центр. Здесь созданы все условия для всестороннего развития. Детей будут обучать лего-конструированию и простейшему программированию. Также дошкольному учреждению сегодня вручили 2 сертификата на приобретение мультиборда и другого оборудования.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома: "Открытие этого садика в Боровлянах - это только начало, потому что благодаря поддержке Президента мы в этом году в Минской области планируем ввести 11 таких учреждений. Это не только Минский район - это Несвиж, это Ивенец, это Смолевичи".

Ирина Малашкевич, заведующая Боровлянским детским садом №3: "Задумки очень большие. Место шикарное, территория позволяет нам создать и экологическую тропу для детей, и футбольное поле. Замечательные площадки для прогулок, оснащенные новейшим оборудованием. Все замечательно, все хорошо - мы рады. Нам выпала честь работать в таком саду. Сад современный, достойный - рады принимать сюда детей".

 
 
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Подарки в эти дни получают не только ветераны, но и просто жители небольших населенных пунктов Беларуси. Так, в Боровлянах сегодня открыли новый детский сад на 230...
 
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