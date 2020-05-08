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Рубрика "Мнение". Интервью российского журналиста Андрея Караулова
08.05.2020 22:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИз-за разных подходов к борьбе с вирусом и торжеств по случаю 75-летия Победы белорусско-российские отношения опять штормит. Разные мнения звучат по этому поводу.
Одно из них мы кратко представили накануне. Это мнение известного российского журналиста Андрея Караулова. Фрагмент его интервью, который мы накануне показали в "Панораме", имел широкий резонанс. Его активно обсуждают и в интернете. Учитывая зрительский интерес и поступившие просьбы, прямо сейчас в нашем эфире - расширенная версия этого разговора. Беседовал наш обозреватель Олег Романов.
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Из-за разных подходов к борьбе с вирусом и торжеств по случаю 75-летия Победы белорусско-российские отношения опять штормит. Разные мнения звучат по этому поводу. ...
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