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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рубрика "Мнение". Интервью российского журналиста Андрея Караулова Из-за разных подходов к борьбе с вирусом и торжеств по случаю 75-летия Победы белорусско-российские отношения опять штормит. Разные мнения звучат по этому поводу. ...

Из-за разных подходов к борьбе с вирусом и торжеств по случаю 75-летия Победы белорусско-российские отношения опять штормит. Разные мнения звучат по этому поводу.Одно из них мы кратко представили накануне. Это мнение известного российского журналиста Андрея Караулова. Фрагмент его интервью, который мы накануне показали в "Панораме", имел широкий резонанс. Его активно обсуждают и в интернете. Учитывая зрительский интерес и поступившие просьбы, прямо сейчас в нашем эфире - расширенная версия этого разговора. Беседовал наш обозреватель Олег Романов.