ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Рубрика "Мнение". Интервью российского журналиста Андрея Караулова

08.05.2020 22:48 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Из-за разных подходов к борьбе с вирусом и торжеств по случаю 75-летия Победы белорусско-российские отношения опять штормит. Разные мнения звучат по этому поводу.

Одно из них мы кратко представили накануне. Это мнение известного российского журналиста Андрея Караулова. Фрагмент его интервью, который мы накануне показали в "Панораме", имел широкий резонанс. Его активно обсуждают и в интернете. Учитывая зрительский интерес и поступившие просьбы, прямо сейчас в нашем эфире - расширенная версия этого разговора. Беседовал наш обозреватель Олег Романов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за разных подходов к борьбе с вирусом и торжеств по случаю 75-летия Победы белорусско-российские отношения опять штормит. Разные мнения звучат по этому поводу. ...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Боровлянах открыли новый детский сад на 230 мест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика