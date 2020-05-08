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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Интервью с доцентом кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО Ольгой Светлицкой У 80 процентов всех заболевших COVID-19 болезнь протекает легко, а треть и вовсе не заметит, как перенесет ее. Это сегодня рассказала доцент кафедры анестезиологии и...

У 80 процентов всех заболевших COVID-19 болезнь протекает легко, а треть и вовсе не заметит, как перенесет ее. Это сегодня рассказала доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО Ольга Светлицкая. К слову, врач на протяжении последних месяцев каждый день много часов проводит в реанимации и видит реальную картину по заболевшим. Достаточно ли сегодня аппаратов ИВЛ? Кому искусственная вентиляция легких противопоказана? И когда у белорусов выработается коллективный иммунитет? Разговор о важном - прямо сейчас.