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Прямая трансляция прибытия техники в город для репетиции парада
08.05.2020 16:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT8 мая в Минске проходит генеральная репетиция парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Смотрите в 16.55 прямую трансляцию прибытия техники в город для вечерней тренировки.
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8 мая в Минске проходит генеральная репетиция парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Смотрите в 16.55 прямую трансляцию прибытия техники в...
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