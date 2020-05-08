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Джинсовое платье - отличный выбор для сезона весна - лето

09.05.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Антиобраз

В принципе, сочетать платье из денима и джинсы - это хорошая идея. Но главное - это делать правильно. В этом случае исказились пропорции и весь объем сосредоточился снизу. Воланы платья, широкие штанины, тяжелая массивная обувь и объемная сумка сыграли плохую роль. 

Что в тренде?

Джинсовое платье - отличный выбор для сезона весна - лето. Натуральный дышащий материал дарит комфорт,  к тому же, деним сейчас возглавляет списки трендов.  

Вечно популярные лаконичные платья-рубашки актуальны  и в этом сезоне. Но дизайнеры позаботились и о тех, кто любит эксперименты. Романтичных и необычных фасонов предостаточно.

Особое внимание на рукава! Чем крупнее и нестандартнее, тем лучше. Ультрамодный вариант - платье из комбинированного денима, когда несколько оттенков джинсовой ткани блестяще играют в одной команде. 

Трендовый образ № 1

Платье-халат из денима - это очень интересная история, если ее правильно подать. Чтобы оно смотрелось не слишком просто, по-домашнему, добавляем аксессуары. У нас это дизайнерская обувь с декором, трендовая кожаная косынка и крупные очки. Изюминкой образа стала объемная неоновая стеганная сумка, поддержанная брошью.

Трендовый образ № 2

Комплекты из денима - куртка и платье - это всегда хорошая история. 

Но чтобы сделать ее особенно вкусной, мы выбираем комбинированную вещь из джинса и твида. Коричневый цвет твида поддерживают крупные серьги,  а также акцентная сумка кросс-боди ярко-желтого цвета.  

Образ получился по-весеннему свежим, романтичным и молодежным.

Модный лайфхак

Если в вашем гардеробе есть джинсовое платье, и оно вам порядком поднадоело, то можно легко вдохнуть в него новую жизнь. Достаточно просто обрезать рукава. Причем шов можно даже не обрабатывать. Так будет еще моднее.

Модные выводы

  • Джинсы и пышное платье из денима в данном случае навредили фигуре. 
  • Джинсовый халат с кожаной косынкой и неоновой сумкой - актуальный и яркий лук. 
  • Тотал-джинс - это хорошо. Особенно с трендовыми серьгами и акцентной сумкой. 

 
 
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Антиобраз В принципе, сочетать платье из денима и джинсы - это хорошая идея. Но главное - это делать правильно. В этом случае исказились пропорции и весь объем...
 
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