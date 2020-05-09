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Совсем недавно площадь пережила масштабную реконструкцию

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Площадь Победы является одним из главных символов подвига героев Великой Отечественной 3 июля 1961 года у основания обелиска зажжен Вечный огонь. Именно здесь отдают дань памяти миллионам погибших во Второй мировой войне. Монументальный ансамбль совсем...

3 июля 1961 года у основания обелиска зажжен Вечный огонь. Именно здесь отдают дань памяти миллионам погибших во Второй мировой войне. Монументальный ансамбль совсем недавно был открыт после реконструкции, сегодня он один из центров празднования 75-летия Великой Победы.У обелиска работает наш корреспондентДа, именно так. Сюда, к сердцу столицы, уже с самого утра приходят те, для кого этот день был, есть и будет оставаться одним из самых важных в истории нашей страны! Неимоверной ценой - ценой жизней нашего народа - была завоевана Победа, и отдать дань тому подвигу сегодня сюда придут тысячи белорусов.Внешне эта работа незаметна, но реставраторы провели колоссальную работу: обновлен орден Победы, сделан электроподогрев гранитной площадки. Подземный мемориальный зал в честь погибших за освобождение Беларуси героев Советского Союза преобразился: появилась декоративная подсветка, установлен мультимедийный экран, новые информационные стенды. Размещена экспозиция документальных фото и картин белорусских художников на военную тематику. Но возвращаясь к событиям этого дня, анонсируем: ждем сегодня здесь делегации правительства, общественных объединений, различных министерств, в том числе и, разумеется, спорта.Вечером же площадь Победы станет центральным местом празднования столь важной в нашей истории даты: здесь в 21:45 начнется концерт "Во славу общей Победы".