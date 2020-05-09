ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Площадь Победы является одним из главных символов подвига героев Великой Отечественной

09.05.2020 09:36 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

3 июля 1961 года у основания обелиска зажжен Вечный огонь. Именно здесь отдают дань памяти миллионам погибших во Второй мировой войне. Монументальный ансамбль совсем недавно был открыт после реконструкции, сегодня он один из центров празднования 75-летия Великой Победы.

У обелиска работает наш корреспондент Станислав Липский (прямое включение).  Да, именно так. Сюда, к сердцу столицы, уже с самого утра приходят те, для кого этот день был, есть и будет оставаться одним из самых важных в истории нашей страны! Неимоверной ценой - ценой жизней нашего народа - была завоевана Победа, и отдать дань тому подвигу сегодня сюда придут тысячи белорусов.


Совсем недавно площадь пережила масштабную реконструкцию


Внешне эта работа незаметна, но реставраторы провели колоссальную работу: обновлен орден Победы, сделан электроподогрев гранитной площадки. Подземный мемориальный зал в честь погибших за освобождение Беларуси героев Советского Союза преобразился: появилась декоративная подсветка, установлен мультимедийный экран, новые информационные стенды. Размещена экспозиция документальных фото и картин белорусских художников на военную тематику.  Но возвращаясь к событиям этого дня, анонсируем: ждем сегодня здесь делегации правительства, общественных объединений, различных министерств, в том числе и, разумеется, спорта.

Вечером же площадь Победы станет центральным местом празднования столь важной в нашей истории даты: здесь в 21:45 начнется концерт "Во славу общей Победы".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 июля 1961 года у основания обелиска зажжен Вечный огонь. Именно здесь отдают дань памяти миллионам погибших во Второй мировой войне. Монументальный ансамбль совсем...
 
Новости дня
Новости общества
 
27 тысяч 394 дней уместилось между двумя датами: 9 мая 1945 и 9 мая 2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
09.05.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика