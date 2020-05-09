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Поздравление с 9 Мая от Дарьи Домрачевой
09.05.2020 09:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня самые искренние и теплые слова благодарности адресованы, бесспорно, ветеранам. Их подвиги, стойкость и патриотизм служат примером для подрастающих поколений. А мы помним и чтим каждого из них. В день 75-летия Великой Победы белорусские музыканты, певцы, спортсмены, деятели искусства и другие наши соотечественники подготовили свои личные поздравления былым фронтовикам.
Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону: "Дорогие ветераны! Сегодня хочется низко вам поклониться и сказать огромное вам спасибо! За то, что вы боролись, сражались, рисковали, верили и победили! Знайте, что мы, поколение, которое родилось во многом благодаря вашему подвигу, помнит эту Победу, ценит ее и гордится ею. Победу, которую вы добывали и которую мы с гордостью называем ПОБЕДОЙ НАШЕЙ. Сегодня хочется пожелать вам крепкого здоровья, бодрости духа. И, конечно, поздравляю еще раз вас и всех-всех белорусов с праздником! Спасибо за Победу!"
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Сегодня самые искренние и теплые слова благодарности адресованы, бесспорно, ветеранам. Их подвиги, стойкость и патриотизм служат примером для подрастающих...
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