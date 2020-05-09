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"Лица парада". Александр Мисура

09.05.2020 09:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Все, что связано с подвигом в годы военного лихолетья и достижениями уже мирной жизни - воплощается в ключевом событии праздника - военном параде. Это наша традиция. И, конечно, поучаствовать в нем - для многих большая честь. Мы продолжаем знакомить вас с теми, кто в эти минуты наверняка испытывает особый трепет и волнение, потому как они в числе тех, кому выпала эта почетная миссия. Знакомьтесь: заместитель командира по летной подготовке 50-й смешанной авиационной базы Александр Мисура (видео). 
 
 
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Все, что связано с подвигом в годы военного лихолетья и достижениями уже мирной жизни - воплощается в ключевом событии праздника - военном параде. Это наша традиция....
 
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