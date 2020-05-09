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"Ветераны о Победе". Кыргызская связистка Хатима Сафина
09.05.2020 10:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУ каждого ветерана есть свои воспоминания о том светлом и радостном Дне Победы весной 45-го. Новость об окончании войны встречала солдат на линии фронта, в госпиталях, партизанских землянках. В новом проекте Агентства теленовостей "Ветераны о Победе" мы собрали все добрые воспоминания и поздравления былых фронтовиков из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, России и, конечно, Беларуси. Ведь Победа - она общая. Одна из них - кыргызская связистка Хатима Сафина. Сейчас ветеран живет в Бишкеке и помнит фронтовые события в деталях (видео).
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У каждого ветерана есть свои воспоминания о том светлом и радостном Дне Победы весной 45-го. Новость об окончании войны встречала солдат на линии фронта, в...
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