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В годы Великой Отечественной погибли три миллиона белорусов - каждый третий

09.05.2020 10:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Эти страницы истории невозможно перечеркнуть, переписать и выбросить из памяти. Каждая белорусская семья знает, что такое страх потери и разлуки с родными. В годы Великой Отечественной погибли три миллиона белорусов - каждый третий. Война дотла разрушила 209 городов, с лица земли огнем было стерто более 9 000 деревень. Жители многих из них сгорели заживо.  Страшное время не щадило никого. На территории Беларуси гитлеровцы провели 140 карательных операций. Свидетельства зверств - 250 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей.  Узниками концлагерей становились даже маленькие белорусы. 35 000 детей - ужасающая статистика войны. 1 418 дней и ночей жестокой и страшной битвы за свою Родину, за мир, за жизнь.

 
 
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Эти страницы истории невозможно перечеркнуть, переписать и выбросить из памяти. Каждая белорусская семья знает, что такое страх потери и разлуки с родными. В годы...
 
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