Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В годы Великой Отечественной погибли три миллиона белорусов - каждый третий Эти страницы истории невозможно перечеркнуть, переписать и выбросить из памяти. Каждая белорусская семья знает, что такое страх потери и разлуки с родными. В годы...

Эти страницы истории невозможно перечеркнуть, переписать и выбросить из памяти. Каждая белорусская семья знает, что такое страх потери и разлуки с родными. В годы Великой Отечественной погибли три миллиона белорусов - каждый третий. Война дотла разрушила 209 городов, с лица земли огнем было стерто более 9 000 деревень. Жители многих из них сгорели заживо. Страшное время не щадило никого. На территории Беларуси гитлеровцы провели 140 карательных операций. Свидетельства зверств - 250 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей. Узниками концлагерей становились даже маленькие белорусы. 35 000 детей - ужасающая статистика войны. 1 418 дней и ночей жестокой и страшной битвы за свою Родину, за мир, за жизнь.