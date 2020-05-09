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Главные торжества Дня Победы скоро развернутся возле стелы "Минск - город-герой"

09.05.2020 10:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси бережно хранят память о войне, передавая из поколения в поколение историю своей семьи. В прошлом году парад был на День Независимости. Тогда 75-летие освобождения праздновала вся Беларусь. Сейчас общий День Победы. Один на всех. Тех, кто в 40-е годы прошлого века стал героем-победителем и по сей день несет гордое звание освободителя. Главные торжества совсем скоро развернутся возле стелы "Минск - город-герой".

Там продолжает свою работу наш корреспондент Светлана Лукьянюк (прямое включение). У нас День Победы всегда был и есть праздник. Тем более в этом году, когда мы отмечаем 75 лет Великой Победе. Сегодняшний парад в Минске в честь тех, кто воевал и кто восстанавливал разрушенные города и поселки. Готовность сейчас здесь номер один у всех коробок. Это уже подтвердили и мои коллеги. Более оживленными становятся и трибуны зрителей. 
Я попрошу наших режиссеров показать полную картинку. Для тех, кто здесь, все условия, чтобы увидеть каждый момент праздничного парада своими глазами. На трибунах руководители министерств, послы иностранных государств и жители Беларуси, а также гости нашей страны, кто пожелал увидеть праздничный парад вживую. Главные зрители, конечно, ветераны. Тому, кто решил ехать на парад, помогли добраться. Организованы специальные автобусы. А тем, кто решит остаться сегодня дома и посмотреть все по телевизору, гарантируем хорошую картинку. Здесь три передвижные наши телестанции - "Еўфрасіння", "Яніна" и "Рагнеда". Они на позициях уже с четверга. Именно благодаря им парад в честь 75-летия Великой Победы увидят в каждом доме и даже за пределами страны. Покажем действо со всех ракурсов - задействована 31 камера, краны, стадикамы, квадрокоптеры и мини-камеры у ног марширующих. 

Увидеть все и услышать, что происходит у стелы, какая техника на параде, кто марширует в колоннах, помогут неизменные ведущие праздничных парадов, чьи голоса мы слышим на главной площадке, а также с экранов телевизоров, - Виктория Сенкевич и Юрий Гроеров. 

До начала парада остается минут 40. И мы все сможем увидеть здесь воочию или дома у телевизоров. Нас ждет парад техники и авиации, а также проход
пеших колонн войск современности и солдат в форме сороковых годов. А также и плац-парад роты почетного караула. Он точно приковывает внимание миллионов. Слаженные элементы под музыку. И в этом году, в честь юбилейной даты Победы, появятся новые элементы, которые мы точно никогда еще не видели. Открою небольшую тайну: можно будет увидеть белорусский народный орнамент. Скоро все это увидим сами. Парад стартует ровно в 11:00.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси бережно хранят память о войне, передавая из поколения в поколение историю своей семьи. В прошлом году парад был на День Независимости. Тогда 75-летие...
 
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