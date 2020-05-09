Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Техника парада". Радиолокационная станция "Восток 3D" Среди новинок белорусского военпрома - мобильная трехкоординатная радиолокационная станция "Восток 3D" - способная заменить известных предшественников. Станция...

Среди новинок белорусского военпрома - мобильная трехкоординатная радиолокационная станция "Восток 3D" - способная заменить известных предшественников. Станция может обнаружить летающий объект на дальности до 360 километров и высоте до 100 километров. А сегодня она заняла достойное место в параде, посвященном 75-летию Победы.Прямую трансляцию парада вела Белтелерадиокомпания. Телеверсия - сегодня в вечернем эфире в 20:00.