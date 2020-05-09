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"Техника парада". Радиолокационная станция "Восток 3D"

09.05.2020 12:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Среди новинок белорусского военпрома - мобильная трехкоординатная радиолокационная станция "Восток 3D" - способная заменить известных предшественников. Станция может обнаружить летающий объект на дальности до 360 километров и высоте до 100 километров. А сегодня она заняла достойное место в параде, посвященном 75-летию Победы. 

Прямую трансляцию парада вела Белтелерадиокомпания. Телеверсия - сегодня в вечернем эфире в 20:00. 
 
 
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Среди новинок белорусского военпрома - мобильная трехкоординатная радиолокационная станция "Восток 3D" - способная заменить известных предшественников. Станция...
 
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