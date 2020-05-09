Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фронтовые песни. Народные подвиги сегодня пересказывают наши белорусские авторы Мы встречаем День Великой Победы всегда с песней. "Смуглянка", "Катюша" и "Темная ночь". Эти мелодии - уже гимны тех роковых четырех лет для нашего народа. Они хранят...

Мы встречаем День Великой Победы всегда с песней. "Смуглянка", "Катюша" и "Темная ночь". Эти мелодии - уже гимны тех роковых четырех лет для нашего народа. Они хранят особую память, которая не может оставить равнодушными и молодое поколение. Правда, не стоит забывать, что песни "фронтовых" должны и обновляться. Народные подвиги сегодня пересказывают наши белорусские авторы. Они создают песни, которые становятся саундтреками к военным фильмам, исполняются на масштабных мероприятиях и - что главное - несут месседж "Беларусь помнит".- о важных историях в новых песнях. Эти мелодии - уже платина Великой Победы. В некоторых - переживания, написанные прямо в черте военных действий. Теперь эти классические песни мы воспринимаем как послания из 40-х. Миллионы знают их наизусть и напевают независимо от праздников. Как и мы с вами. Пусть и порой незаметно, но список песен о войне расширяется ежегодно.70-е. Людмила Зыкина пересказывает легенду о белоруске. Она спасла грузина от расстрела, назвав его своим братом. Эта история даже стала Песней года - 77. Сегодня же не отстают и наши, белорусские, авторы. Они пишут о матерях, о Победе и о наших подвигах.Елена Атрашкевич вместе с поэтом Василием Жуковичем в 2010 году музыкально прошла "Дорогами войны и Победы". Авторы подготовили целый цикл, его партитуры для хорового кластера страны. Писали к 65-летию Победы. 15 реальных историй - на белорусском языке.Режиссеры военных синема "Беларусьфильма" тоже не раз обращались к композиторам за новыми душераздирающими саундтреками. Так, в 2004 году вышла лента "Вам задание". Группа "Чистый голос" впервые спела о "Белой березе". Эта мелодия Олега Елисеенкова популярна на всем постсоветском пространстве. В интернете - более сотни кавер-версий. В геолокации - Латвия, Казахстан, Украина и даже офицеры из Конго.О том, как "война нашла" молодых солдат и не дала и шанса выжить - "Милосердие" Леонида Захлевного. Он писал музыку в сотрудничестве с поэтом-фронтовиком Михаилом Ясенем. Эмоциональные сюжеты искали тоже в рассказах. Часто эти песни пишут непосредственно к праздникам, их создают десятками. Стараются, чтобы и аранжировка, и текст были актуальны и понятны поколению Z. Но главное - суть и эмоцию - сохраняют.