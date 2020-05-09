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В Витебске цветы возложили к Вечному огню на площади Победы, а также к бюсту Героя Советского Союза Петра Машерова
09.05.2020 13:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТоржественные мероприятия проходят по всей стране. В Витебске цветы возложили к Вечному огню на площади Победы, а также к бюсту Героя Советского Союза Петра Машерова. В городе с самого утра работает наша съемочная группа.
Рассказывает Марина Романовская: На главной площади Витебска люди начали собираться ближе к десяти утра. По традиции цветы возложили к подножью мемориального комплекса в честь советских воинов, партизан и подпольщиков. В торжественной церемонии приняло участие и руководство области.
Витебск в годы Великой Отечественной войны лежал в руинах. На момент освобождения здесь практически не осталось людей. Война коснулась каждого. Уже с первых дней войны на территории Витебской области было развернуто подпольное и партизанское движение. Народные мстители противостояли вооруженной армии противника. Их подвиг чтут наследники победы. А в эти минуты в Дубровенском районе проходит открытие обновленного мемориала "Рыленки". Это братское захоронение, где покоятся по меньшей мере десять тысяч человек. И сегодня, в День Победы, комплекс обрел новую жизнь.
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В Витебске цветы возложили к Вечному огню на площади Победы, а также к бюсту Героя Советского Союза Петра Машерова
Торжественные мероприятия проходят по всей стране. В Витебске цветы возложили к Вечному огню на площади Победы, а также к бюсту Героя Советского Союза Петра...
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