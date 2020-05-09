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Три поколения в семье Георгия Атаманова прошли через войну

09.05.2020 13:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Дед погиб в Великую Отечественную войну, отец встретил Победу в Венгрии, сам полковник в отставке Георгий Петрович 2 года служил в Афганистане. Он знает цену мира и важность сохранения памяти о трагических и героических страницах нашей истории. Выступает за преемственность традиций, в том числе и празднования Дня Победы. Накануне праздника с ним встретилась наш корреспондент Светлана Лукьянюк. О главном поговорили в Музее Великой Отечественной войны (видео). 

 
 
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Дед погиб в Великую Отечественную войну, отец встретил Победу в Венгрии, сам полковник в отставке Георгий Петрович 2 года служил в Афганистане. Он знает цену мира и...
 
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