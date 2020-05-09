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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Лица парада". Алексей Вересович Все, что связано с подвигом в годы военного лихолетья и достижениями уже мирной жизни, нашло свое воплощение в ключевом событии праздника - военном параде. Это...

Все, что связано с подвигом в годы военного лихолетья и достижениями уже мирной жизни, нашло свое воплощение в ключевом событии праздника - военном параде. Это наша традиция. И, конечно, поучаствовать в нем для многих большая честь. Мы продолжаем знакомить вас с теми, кто наверняка испытал особый трепет и волнение, потому как был в числе тех, кому выпала эта почетная миссия. Знакомьтесь: Алексей Вересович, командир танкового взвода танковой роты.