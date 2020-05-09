Источник материала: БT





Как жили и сражались пинские партизаны, можно увидеть и сегодня

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как жили белорусские партизаны, о чем вспоминают сегодня, в День Победы Огромный вклад в приближение Великой победы внесли партизаны. В Ивановском районе сохранилась одна из стоянок бригады. В 1943 году среди болот спрятали целую...

Огромный вклад в приближение Великой победы внесли партизаны. В Ивановском районе сохранилась одна из стоянок бригады. В 1943 году среди болот спрятали целую деревню - с улицей и инфраструктурой. Теперь это место памяти и потенциальный туристический объект.Как жили белорусские партизаны, о чем вспоминают сегодня, в День Победы, узнавалаСвою партизанскую жизнь Арсений Марцинкевич помнит, как будто это было вчера. Когда началась война, ему было восемь лет. Не желая находиться в одной деревне с оккупантами, вся семья ушла в лес. Кроме прорвавшихся из окружения противника красноармейцев, в партизанском отряде были женщины и дети. Арсений Павлович вспоминает: Великую Победу каждый приближал, как мог. Малолетние партизаны, например, работали как разведчики. Каждое 9 Мая Арсений Павлович приходит к памятнику партизанам. Он находится в центре Пинска. Именно в Пинском районе в самом начале войны организовали первый в Советском Союзе партизанский отряд под руководством легендарного Василия Коржа. Которому удалось продержаться до самого освобождения Беларуси.В глухом лесу за деревней Мохро сохранилась стоянка бригады. Среди болот выстроили целую инфраструктуру: здесь были колодцы, медицинские и жилые землянки, а также длинные траншеи на случай нападения врага. Некоторые землянки жители деревни Мохро начали воссоздавать своими силами: в память о героях. В такой землянке находился штаб Пинской партизанской бригады. Здесь разрабатывали планы борьбы с захватчиком. Всего на стоянке было около сорока похожих построек.А еще удалось установить имена погибших партизан. Эту надпись на дереве вырезали в 1943 году. Как оказалось, дуб был надгробием на могиле погибшего партизана. С помощью специального сканера эксперты выяснили не только имя и фамилию, но и точную дату смерти. Теперь стоянку хотят превратить в историко-туристический объект. Чтобы люди могли не просто пройтись по партизанским тропам, но и узнать подробнее о подвиге тех, кто сражался за мирное небо над головой.