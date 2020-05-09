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Поздравление с Днем Победы от актрисы театра и кино Валентины Гарцуевой

09.05.2020 13:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня самые искренние и теплые слова благодарности за мирное небо адресовано, безусловно, ветеранам. Их подвиги, стойкость и патриотизм служит примером для подрастающего поколения. А мы помним и чтим каждого из них. В день 75-летия Великой Победы белорусские музыканты, певцы, спортсмены, деятели искусства и другие наши соотечественники подготовили свои личные поздравления былым фронтовикам.

Валентина Гарцуева, актриса театра и кино: "Великая Отечественная война затронула почти каждую белорусскую семью. Можно много говорить про цифры, как много мы утратили. Но это, к сожалению, только сухая статистика. Мне кажется, если говорить про беду только одного твоего близкого человека, это действительно катастрофа. Мой дед воевал, но он никогда про это много не говорил. И что ему довелось пережить. Он попал на войну действительно очень молодым парнем. Это не смогут передать ни фильмы, ни литература, ни спектакли. И если на небесах там действительно что-то есть, я надеюсь: он знает, что мы помним, что мы благодарны и мои дети также будут знать и помнить про его подвиг". 
 
 
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Сегодня самые искренние и теплые слова благодарности за мирное небо адресовано, безусловно, ветеранам. Их подвиги, стойкость и патриотизм служит примером для...
 
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