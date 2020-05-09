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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поздравление с Днем Победы от актрисы театра и кино Валентины Гарцуевой Сегодня самые искренние и теплые слова благодарности за мирное небо адресовано, безусловно, ветеранам. Их подвиги, стойкость и патриотизм служит примером для...

Сегодня самые искренние и теплые слова благодарности за мирное небо адресовано, безусловно, ветеранам. Их подвиги, стойкость и патриотизм служит примером для подрастающего поколения. А мы помним и чтим каждого из них. В день 75-летия Великой Победы белорусские музыканты, певцы, спортсмены, деятели искусства и другие наши соотечественники подготовили свои личные поздравления былым фронтовикам.