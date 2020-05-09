К поздравлениям с Днем Победы присоединяется член Совета Республики Е.О. Зябликова

Источник материала: Единство

Этот праздник стал символом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа. Самоотверженность и беззаветная преданность Родине, проявленные в суровой борьбе с фашизмом, служат примером для моих современников. Вы, солдаты Победы, подарили нам жизнь, подняли страну из руин и пепла.

Спасибо вам за мужество и отвагу, за силу духа и верность Отчизне! Спасибо за этот великий праздник, который сегодня объединяет всех нас. Мы – в неоплатном долгу перед вами. Низкий поклон вам.

Желаю вам здоровья, благополучия, личного счастья, любви и заботы близких!

Е.О. Зябликова, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь