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Поздравление с Днем Победы от певца Александра Рыбака

09.05.2020 11:28 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Александр Рыбак, певец: "Дорогие земляки! Поздравляю с Днем Победы! Я навсегда благодарен вам, ветеранам! Из-за вас я могу общаться с моими бабушками о любви, о жизни. Спасибо вам большое. Помним, любим!". 
 
 
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Александр Рыбак, певец: "Дорогие земляки! Поздравляю с Днем Победы! Я навсегда благодарен вам, ветеранам! Из-за вас я могу общаться с моими бабушками о любви, о жизни....
 
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