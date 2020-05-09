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Поздравление с Днем Победы от певца Александра Рыбака
09.05.2020 11:28 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАлександр Рыбак, певец: "Дорогие земляки! Поздравляю с Днем Победы! Я навсегда благодарен вам, ветеранам! Из-за вас я могу общаться с моими бабушками о любви, о жизни. Спасибо вам большое. Помним, любим!".
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Александр Рыбак, певец: "Дорогие земляки! Поздравляю с Днем Победы! Я навсегда благодарен вам, ветеранам! Из-за вас я могу общаться с моими бабушками о любви, о жизни....
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