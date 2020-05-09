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Евгений Королек поздравил ветеранов с Днем Победы
09.05.2020 16:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕвгений Королек, чемпион мира и обладатель Кубка мира по велоспорту на треке: "От всей души хочется поздравить наших ветеранов за то, что отстаивали честь нашей Родины. Это повод вспомнить тех, кто отдал жизнь в то непростое время. И отдать дань уважения тем, кто сейчас жив, за мирное небо над головой".
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Евгений Королек, чемпион мира и обладатель Кубка мира по велоспорту на треке: "От всей души хочется поздравить наших ветеранов за то, что отстаивали честь нашей...
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