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Поздравления от заслуженной артистки Беларуси Искуи Абалян
09.05.2020 16:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИскуи Абалян - заслуженная артистка Беларуси: "Спасибо вам, наши дорогие ветераны, за то, что мы сегодня имеем гордость, счастье вспоминать ваш подвиг, жить под мирным небом. И хочется пожелать вам в этот светлый день крепкого здоровья, счастья, чтобы ваши близкие и родные всегда были рядом с вами. И вы будете долго в наших сердцах. А пока мы помним о вас, вы будете живы всегда. С праздником!".
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Искуи Абалян - заслуженная артистка Беларуси: "Спасибо вам, наши дорогие ветераны, за то, что мы сегодня имеем гордость, счастье вспоминать ваш подвиг, жить под...
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