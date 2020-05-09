ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Поздравления от заслуженной артистки Беларуси Искуи Абалян

09.05.2020 16:50 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Искуи Абалян - заслуженная артистка Беларуси: "Спасибо вам, наши дорогие ветераны, за то, что мы сегодня имеем гордость, счастье вспоминать ваш подвиг, жить под мирным небом. И хочется пожелать вам в этот светлый день крепкого здоровья, счастья, чтобы ваши близкие и родные всегда были рядом с вами. И вы будете долго в наших сердцах. А пока мы помним о вас, вы будете живы всегда. С праздником!".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Искуи Абалян - заслуженная артистка Беларуси: "Спасибо вам, наши дорогие ветераны, за то, что мы сегодня имеем гордость, счастье вспоминать ваш подвиг, жить под...
 
Новости дня
Новости общества
 
Евгений Королек поздравил ветеранов с Днем Победы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
09.05.2020
Mir24.TV Belarus
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика