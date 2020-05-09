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Поздравления с Днем Победы от ректора Белорусской государственной академии музыки Екатерины Дуловой
09.05.2020 16:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня самые искренние и теплые слова благодарности за мирное небо адресованы, безусловно, ветеранам. Их подвиги, стойкость и патриотизм служит примером для подрастающего поколения. А мы, в свою очередь, помним и чтим каждого из них. В день 75-летия Великой Победы белорусские музыканты, певцы, спортсмены, деятели искусства и наши соотечественники подготовили свои личные поздравления былым фронтовикам.
Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки: "Говоря о Великой Отечественной войне, думать и осознавать, что это не только событие в истории страны, что это не только страничка календаря, а что за этим стоят живые люди. Потому что она вобрала в себя все: и страдания, и муки, и слезы. И торжество победы. Людям, которые живы сегодня - нашим ветеранам - пожелать крепости духовной и телесной. И живого ощущения, победного чувства".
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Сегодня самые искренние и теплые слова благодарности за мирное небо адресованы, безусловно, ветеранам. Их подвиги, стойкость и патриотизм служит примером для...
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