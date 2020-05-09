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Интервью с директором Института истории Вячеславом Даниловичем
09.05.2020 17:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПобеда в Великой Отечественной войне имела настолько большое влияние на дальнейшее мироустройство, что даже сегодня ученые находят неизведанные страницы тех сложных дней.
Есть и те, кто пытается крутить историю, так, как им нужно. Ведь это все еще громкая тема для получения политических баллов.
Наш политический обозреватель Алексей Волков поговорил с директором Института истории Вячеславом Даниловичем. Почему так важно сохранить память и объективность тех событий? Ответ в интервью (видео).
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Победа в Великой Отечественной войне имела настолько большое влияние на дальнейшее мироустройство, что даже сегодня ученые находят неизведанные страницы тех...
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