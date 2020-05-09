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Интервью с директором Института истории Вячеславом Даниловичем

09.05.2020 17:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Победа в Великой Отечественной войне имела настолько большое влияние на дальнейшее мироустройство, что даже сегодня ученые находят неизведанные страницы тех сложных дней. 

Есть и те, кто пытается крутить историю, так, как им нужно. Ведь это все еще громкая тема для получения политических баллов. 

Наш политический обозреватель Алексей Волков поговорил с директором Института истории Вячеславом Даниловичем. Почему так важно сохранить память и объективность тех событий?  Ответ в интервью (видео).

 
 
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Победа в Великой Отечественной войне имела настолько большое влияние на дальнейшее мироустройство, что даже сегодня ученые находят неизведанные страницы тех...
 
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