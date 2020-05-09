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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Интервью с директором Института истории Вячеславом Даниловичем Победа в Великой Отечественной войне имела настолько большое влияние на дальнейшее мироустройство, что даже сегодня ученые находят неизведанные страницы тех...

Победа в Великой Отечественной войне имела настолько большое влияние на дальнейшее мироустройство, что даже сегодня ученые находят неизведанные страницы тех сложных дней.Есть и те, кто пытается крутить историю, так, как им нужно. Ведь это все еще громкая тема для получения политических баллов.Наш политический обозреватель Алексей Волков поговорил с директором Института истории Вячеславом Даниловичем. Почему так важно сохранить память и объективность тех событий? Ответ в интервью (видео).