ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным коллегам с 75-летием Великой Победы

09.05.2020 16:08 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Послания Главы государства адресованы лидерам стран постсоветского пространства, а также государств, входивших в антигитлеровскую коалицию, известным политическим деятелям, руководителям интеграционных структур.

В поздравлении Президенту России Владимиру Путину Глава государства отметил неоценимый вклад в общую Победу над фашизмом белорусов и россиян!

В послании Председателю КНР Си Цзиньпину Александр Лукашенко подчеркнул: рабрость и героизм белорусского и китайского народов в освободительной борьбе получили всемирное признание. Обе страны вошли в число государств - основателей ООН". 

Поздравление Александр Лукашенко направил и в адрес Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. В нем отмечено: 

"Наша страна высоко ценит солидарность участников антигитлеровской коалиции, в том числе поддержку США в рамках программ ленд-лиза и восстановления разрушенной войной экономики. Убежден, что в сегодняшних непростых обстоятельствах международное сообщество должно объединить свои усилия в целях сохранения мира и стабильности".

В посланиях в адрес Королевы Великобритании Елизаветы II и Президента Франции Эммануэля Макрона подчеркивается важность открытия Второго фронта. Высадка войск союзников в Нормандии приблизила общий триумф и стала ярким примером мужества и решительности народов, объединенных борьбой за свободу и независимость.

Также Александр Лукашенко направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Грузии. В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа также поступают многочисленные поздравления с годовщиной Победы от руководителей стран ближнего и дальнего зарубежья, известных политических деятелей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Послания Главы государства адресованы лидерам стран постсоветского пространства, а также государств, входивших в антигитлеровскую коалицию, известным...
 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко: парад Победы в Минске – не демонстрация силы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
09.05.2020
Mir24.TV Belarus
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика