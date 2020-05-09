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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным коллегам с 75-летием Великой Победы Послания Главы государства адресованы лидерам стран постсоветского пространства, а также государств, входивших в антигитлеровскую коалицию, известным...

Послания Главы государства адресованы лидерам стран постсоветского пространства, а также государств, входивших в антигитлеровскую коалицию, известным политическим деятелям, руководителям интеграционных структур.В поздравлении Президенту России Владимиру Путину Глава государства отметил неоценимый вклад в общую Победу над фашизмом белорусов и россиян!В послании Председателю КНР Си Цзиньпину Александр Лукашенко подчеркнул:Поздравление Александр Лукашенко направил и в адрес Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. В нем отмечено:В посланиях в адрес Королевы Великобритании Елизаветы II и Президента Франции Эммануэля Макрона подчеркивается важность открытия Второго фронта. Высадка войск союзников в Нормандии приблизила общий триумф и стала ярким примером мужества и решительности народов, объединенных борьбой за свободу и независимость.Также Александр Лукашенко направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Грузии. В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа также поступают многочисленные поздравления с годовщиной Победы от руководителей стран ближнего и дальнего зарубежья, известных политических деятелей.