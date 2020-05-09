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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В день юбилея Победы после масштабной реконструкции открылся мемориальный комплекс "Рыленки" Работы по обновлению комплекса в Дубровенском районе шли два года. И сегодня здесь к Вечному огню возложили венки и цветы. Поклониться памяти защитников Отечества...

Работы по обновлению комплекса в Дубровенском районе шли два года. И сегодня здесь к Вечному огню возложили венки и цветы. Поклониться памяти защитников Отечества приехали руководство области, представители районов, простые жители с детьми и внуками. В Рыленках захоронены 10 000 советских воинов 11-й гвардейской и 31-й армий, погибших в этом районе в жестоких боях. Они шли с октября 43-го по июнь 44-го года. Ежегодно мемориальный комплекс "Рыленки" посещают много людей из бывших советских республик, для которых память - не просто слово.