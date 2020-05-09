ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В память о событиях весны 1944 года в Ушачском районе воздвигнут мемориал "Прорыв"

09.05.2020 18:56 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В традициях белорусского народа - достойно хранить память о предыдущих поколениях. Пример невероятного мужества - легендарный прорыв партизанами вражеского кольца в Ушачском районе. В годы Великой Отечественной войны здесь действовало мощное движение народных мстителей. В 1944 году на уничтожение партизанского края враг бросил танки и авиацию. Партизаны были вынуждены сражаться в неравном бою, но победили! Рассказывает Марина Романовская (видео)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В традициях белорусского народа - достойно хранить память о предыдущих поколениях. Пример невероятного мужества - легендарный прорыв партизанами вражеского...
 
Новости дня
Новости общества
 
В студии - декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
09.05.2020
Mir24.TV Belarus
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика