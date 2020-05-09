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В память о событиях весны 1944 года в Ушачском районе воздвигнут мемориал "Прорыв"
09.05.2020 18:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ традициях белорусского народа - достойно хранить память о предыдущих поколениях. Пример невероятного мужества - легендарный прорыв партизанами вражеского кольца в Ушачском районе. В годы Великой Отечественной войны здесь действовало мощное движение народных мстителей. В 1944 году на уничтожение партизанского края враг бросил танки и авиацию. Партизаны были вынуждены сражаться в неравном бою, но победили! Рассказывает Марина Романовская (видео)
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В традициях белорусского народа - достойно хранить память о предыдущих поколениях. Пример невероятного мужества - легендарный прорыв партизанами вражеского...
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