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Гость нашей студии - ветеран Великой Отечественной войны Василий Шишов

09.05.2020 21:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

До глубины души волнительно встретили этот день белорусы. Атмосфера, от которой даже у стойких солдат той войны наворачивались слезы. Ведь это их праздник. Они - главные герои на все времена. 
А потому с особым трепетом сегодня мы ждем в гости человека, который прошел дорогами войны. Ветеран Великой Отечественной служил связистом в 93-м полку связи Ленинградской армии. 
Почетный председатель ветеранской организации Минска. Из рук Президента лично получил госнаграду - "Орден почета". Василий Петрович Шишов сегодня в нашей студии (видео).

 
Теги: Минск
 
 
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До глубины души волнительно встретили этот день белорусы. Атмосфера, от которой даже у стойких солдат той войны наворачивались слезы. Ведь это их праздник. Они -...
 
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