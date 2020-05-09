|
Гость нашей студии - ветеран Великой Отечественной войны Василий Шишов
09.05.2020 21:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДо глубины души волнительно встретили этот день белорусы. Атмосфера, от которой даже у стойких солдат той войны наворачивались слезы. Ведь это их праздник. Они - главные герои на все времена.
А потому с особым трепетом сегодня мы ждем в гости человека, который прошел дорогами войны. Ветеран Великой Отечественной служил связистом в 93-м полку связи Ленинградской армии.
Почетный председатель ветеранской организации Минска. Из рук Президента лично получил госнаграду - "Орден почета". Василий Петрович Шишов сегодня в нашей студии (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До глубины души волнительно встретили этот день белорусы. Атмосфера, от которой даже у стойких солдат той войны наворачивались слезы. Ведь это их праздник. Они -...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)