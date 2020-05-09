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Композитор Евгений Олейник поздравил белорусов с Днем Великой Победы

09.05.2020 19:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Евгений Олейник, композитор: "Конечно, всегда День Победы - это были ранние просыпания, ранние вставания, включение телевизора, огромный парад, гордость. Тем более, что дедушка и бабушка прошли войну. Бабушка - узник концлагеря, дедушка - ветеран войны, воевал на "Катюше". И ребята наши подрастают и тоже с удовольствием ждут этого дня. Мы им рассказываем про то, как это было. Какая информация досталась нам от наших предков. Я хочу поздравить всех граждан Республики Беларусь, всего мира, с этим замечательным днем. Очень важно его праздновать, его отмечать. Потому что память об этой победе должна жить в веках".

 
 
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Евгений Олейник, композитор: "Конечно, всегда День Победы - это были ранние просыпания, ранние вставания, включение телевизора, огромный парад, гордость. Тем более,...
 
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