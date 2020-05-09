|
В Могилеве горожане присоединились к акции "Вальс Победы"
09.05.2020 18:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Могилеве горожане присоединились к акции "Вальс Победы" Белорусского республиканского союза молодежи. Импровизированный концерт прошел у здания Дома ветеранов. Здесь звучали песни военных лет, легендарная "Смуглянка" и "День Победы". В адрес тех, кто прошел дорогами войны, сегодня не только слова благодарности. Им вручили цветы и подарки в особой упаковке - военно-походном рюкзаке. В эти минуты праздничный марафон поздравлений продолжается во всех районах Могилевской области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилеве горожане присоединились к акции "Вальс Победы" Белорусского республиканского союза молодежи. Импровизированный концерт прошел у здания Дома ветеранов....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)