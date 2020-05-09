ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Могилеве горожане присоединились к акции "Вальс Победы"

09.05.2020 18:56 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Могилеве горожане присоединились к акции "Вальс Победы" Белорусского республиканского союза молодежи. Импровизированный концерт прошел у здания Дома ветеранов. Здесь звучали песни военных лет, легендарная "Смуглянка" и "День Победы". В адрес тех, кто прошел дорогами войны, сегодня не только слова благодарности. Им вручили цветы и подарки в особой упаковке - военно-походном рюкзаке.  В эти минуты праздничный марафон поздравлений продолжается во всех районах Могилевской области.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилеве горожане присоединились к акции "Вальс Победы" Белорусского республиканского союза молодежи. Импровизированный концерт прошел у здания Дома ветеранов....
 
Новости дня
Новости общества
 
Поздравления от заслуженной артистки Беларуси Искуи Абалян
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
09.05.2020
Mir24.TV Belarus
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика