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Поздравления с праздником Победы от Ксении Галецкой
09.05.2020 19:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКсения Галецкая, обладатель Гран-при международного детского музыкального конкурса "Витебск-2019": "С Днем Победы, дорогие ветераны! Спасибо вам за свободную, светлую жизнь. За наши улыбки. И за возможность творить в мирной стране. Желаю вам крепкого здоровья, сил и душевного тепла. Мы всегда будем помнить вашу храбрость и отвагу! ".
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Ксения Галецкая, обладатель Гран-при международного детского музыкального конкурса "Витебск-2019": "С Днем Победы, дорогие ветераны! Спасибо вам за свободную, светлую...
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