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Поздравления от лауреата международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" Ивана Здонюка
09.05.2020 19:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИван Здонюк, лауреат международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019": "Дорогие ветераны. Вы - наша большая гордость и радость. Низкий вам поклон до земли за тот подвиг, который вы совершили во имя многих поколений. От всего сердца желаю вам как можно больше моментов счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни. С праздником Великой Победы".
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Поздравления от лауреата международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" Ивана Здонюка
Иван Здонюк, лауреат международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019": "Дорогие ветераны. Вы - наша большая гордость и радость. Низкий вам поклон до...
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