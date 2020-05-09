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Поздравления от лауреата международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" Ивана Здонюка

09.05.2020 19:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Иван Здонюк, лауреат международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019": "Дорогие ветераны. Вы - наша большая гордость и радость. Низкий вам поклон до земли за тот подвиг, который вы совершили во имя многих поколений. От всего сердца желаю вам как можно больше моментов счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни. С праздником Великой Победы".

 
Теги: Витебск
 
 
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Иван Здонюк, лауреат международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019": "Дорогие ветераны. Вы - наша большая гордость и радость. Низкий вам поклон до...
 
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